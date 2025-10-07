हिवरेतर्फे नारायणगावात बिबट्याचा कुत्र्यावर हल्ला
खोडद, ता.७ : घराच्या बाहेर दरवाज्याजवळ बसलेल्या पाळीव कुत्र्यावर बिबट्याने झडप घातली व त्याला घेऊन गेल्याची घटना हिवरे तर्फे नारायणगाव (ता.जुन्नर) येथे मंगळवारी (ता. ७) पहाटे पावणेतीनच्या सुमारास घडली.
येथील शंकर दशरथ शिंदे यांच्या घराबाहेर व्हरांड्यात पाळीव कुत्रे बसले होते. त्यावेळी कुत्र्यावर बिबट्याने झडप घालून त्याला तोंडात पकडून घेऊन गेला. यावेळी कुत्र्याचा मोठ्याने ओरडण्याचा आवाज आल्याने शिंदे यांच्या घरातील लोक जागे झाले. मात्र भीतीपोटी ते घराबाहेर आले नाहीत. यावेळी त्यांनी घराबाहेर लावलेले सीटीव्ही फुटेज तपासले असता त्यांना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये बिबट्याने कुत्र्यावर हल्ला करून त्याला घेऊन गेल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
शंकर शिंदे यांचे घर येथील मारुती मंदिराच्या जवळ आहे. या मंदिरात काकड आरतीला नुकतीच सुरुवात झाली असून रोज पहाटे चारच्या सुमारास गावातील भाविक नागरिक व महिला काकड आरतीसाठी या मंदिरात येतात. या परिसरात काकड आरती साठी येणाऱ्या भाविकांवर बिबट्याकडून हल्ला होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या परिसरातील अनेक शेतकरी महिला शेतीच्या कामासाठी शेतात काम करतात हा परिसर नदीकाठी असून या परिसरात बिबट्याला लपायला मोठी जागा आहे. शेतात काम करणे देखील धोक्याची वाटू लागली असून बिबट्या थेट मानवी वस्त्यांमध्ये येऊ लागल्याने नागरिक भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. शाळेत ये जा करणारे अनेक विद्यार्थी रोज उसाच्या शेताजवळून, नदीच्या परिसरातून शाळेमध्ये येतात जातात, अशावेळी विद्यार्थ्यांवर देखील बिबट्याकडून हल्ला होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या परिसरात वनविभागाने पिंजरे लावून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
