मांजरवाडीत बिबट मादी पिंजऱ्यात जेरबंद

खोडद, ता. १० : मांजरवाडी (ता. जुन्नर) येथे बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवारी (ता. १०) पहाटेच्या सुमारास एक वर्षांची बिबट मादी अडकली. या बिबट मादीला माणिकडोह येथील निवारा केंद्रात हलविण्यात आल्याची माहिती वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी दिली.
जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मांजरवाडी येथील शेतकरी बाळू टेमगिरे यांच्या बटाट्याच्या शेतामध्ये गुरुवारी (ता. ९) रात्री पिंजरा लावला होता. या भागात मागील १५ दिवसात तीन बिबटे पकडण्यात वनविभागाला यश आले आहे. या भागातील नागरिकांनी सतर्क राहावे व लहान मुलांची काळजी घ्यावी, असे आवाहन वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी केले आहे. बिबट्याला माणिकडोह येथील निवारा केंद्रात नेण्यासाठी रेस्क्यू पथकाचे सदस्य तुषार टेके, रामकृष्ण चोपडा, पोलिस पाटील सचिन टावरे, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, ग्रामपंचायत सदस्य उदय खंडागळे यांनी मदत केली.
01663
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.