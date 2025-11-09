निमगाव सावा येथे बिबट्यापासून संरक्षणाचे धडे
खोडद, ता. ९ : निमगांव सावा (ता. जुन्नर) येथील पंडित नेहरू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात वनविभागाकडून मानव-बिबट संघर्षाविषयी जनजागृती करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना बिबट्यापासून संरक्षणाचे धडे देण्यात आल्याची माहिती प्राचार्य भास्कर कांबळे यांनी दिली.
जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या तालुक्यांमध्ये बिबट हल्ल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या भागात भीतीचे वातावरण असून लहान मुलांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. म्हणून, शालेय विद्यार्थ्यांनी आपली काळजी कशी घ्यावी याविषयी जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस, वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण, वनपरिमंडल अधिकारी गणेश बगाडे व किरण गोत्राळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यालयात जनजागृतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमासाठी प्राचार्य भास्कर कांबळे, वन परिवेक्षक लक्ष्मण गागरे व सर्व शिक्षकांचे सहकार्य लाभले.
विद्यार्थ्यांनी शाळेत एकट्याने न येता समूहाने ये-जा करावी. घराच्या परिसरात दैनंदिन कामे करताना आजूबाजूच्या परिसराचा अंदाज घ्यावा. घरचा परिसर स्वच्छ ठेवावा, आदी सूचना यावेळी विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या. या वेळी विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक बबन घोडे, नियत क्षेत्र अधिकारी महेश जगधने, वनरक्षक विशाल गुंड, रोशन भोर, शुभम भोर, विजय खाडे, होमगार्ड गणेश गाडगे, सुनिल गहिने, निलेश गाडगे, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गणेश थोरात, पीरमहंमद पटेल, सचिन उनवणे, मुजमिल पटेल, नासीर पटेल, अजित गाडगे हे ग्रामस्थ उपस्थित होते.
