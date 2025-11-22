निमगाव सावातील शेळे मळ्यात एक जेरबंद
खोडद, ता.२२ : निमगाव सावा (ता.जुन्नर) येथील शेके मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात शनिवारी (ता.२२) पहाटेच्या सुमारास बिबट्या जेरबंद झाला. जेरबंद झालेला बिबट तीन वर्षांची बिबट मादी असून तिला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात हलविण्यात आले आहे.
शेतकरी विश्वनाथ हरिभाऊ गाडगे यांच्या शेतात वनविभागाने गुरुवारी (ता.२०) पिंजरा लावला होता. या परिसरात रोजच कुठे ना कुठे बिबट्या पाहायला मिळतो. बिबट्याच्या मुक्त संचारामुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली आहे. येथील गहिने मळ्यात पोपट बबन गहिने या शेतकऱ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. नियतक्षेत्र अधिकारी महेश जगधने यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली होती. जुन्नरचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, साहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस, वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निमगाव सावा या गावामध्ये ग्रामस्थांना एकत्रित करून बिबट्याविषयी जनजागृती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत हा दुसरा बिबट्या जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले.
