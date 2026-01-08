कांदा लागवडीसाठी यंत्राला पंसती
खोडद, ता. ८ : कांदा लागवडीसाठी आता यंत्राचा पर्याय निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसे आणि वेळ वाचत आहे. कांद्याची लागवड करण्यासाठी कांदा रोप लागवड यंत्राला शेतकऱ्यांकडून मोठी मागणी होत आहे.
हिवरेतर्फे नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी भालचंद्र खोकराळे यांच्या शेतात सध्या कांदा रोप लागवड यंत्राच्या साहाय्याने कांदा लागवड सुरू आहे. पारंपरिक पद्धतीने एक एकर कांदा लागवड करण्यासाठी २० ते २२ मजूर लागतात. प्रत्येक मजुराला ७०० रुपयांप्रमाणे २२ मजुरांची १५ ते १६ हजार रुपये मजुरी द्यावी लागते, तर मजुरांना ३ हजार रुपये गाडी भाडे वेगळे द्यावे लागते. अशा प्रकारे केवळ कांदा लागवडीसाठी एकरी १८ ते १९ हजार रुपये खर्च येतो. या पारंपरिक लागवडीत पावणे दोन लाख ते दोन लाख कांदा रोपांची एकरी लागवड होते. एका कांद्याचे ७५ ग्रॅम वजनाप्रमाणे एकरी १५ टन कांद्याचे उत्पादन निघते.
कांदा लागवडीसाठी मजुरांची टंचाई भासत असल्याने यंत्राच्या साहाय्याने केलेली कांदा लागवड सहज व सोपी होते. यंत्राने कांदा लागवड केल्यास एकरी १३ हजार रुपये खर्च येतो. एक एकर लागवडीसाठी यंत्राला १० तास लागतात. यंत्रामुळे लागवड एकसारखी होऊन कांदा लागवडीत सुसूत्रता येते. यंत्राने लागवड करताना कांदा रोप टाकण्यासाठी ५ मजूर आणि एक चालक अशा केवळ ६ जणांमध्ये ही लागवड केली जाते. शेतामध्ये ५ इंच बाय ५ इंच या समान अंतरावर यंत्राच्या साहाय्याने कांद्याची लागवड एकसारखी केली जाते. कांद्याची फुगवण चांगली होऊन कांद्याचा आकार मोठा व एकसारखा होतो. यंत्राच्या साहाय्याने कोरड्या जमिनीत कांदा लागवड केली जाते. यंत्रामुळे कांदा लागवड सुरू असताना शेतकऱ्यांची होणारी धावपळ होत नाही. यंत्राच्या मदतीने होणारी ही कांदा लागवड सारा व बेड पद्धतीने करता येते. बेड पद्धतीत ठिबक सिंचन करता येते, यामुळे जमीन वापसा अवस्थेत राहते. यंत्राने कांदा लागवड केल्याने लागवडीचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढते आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.
कांदा लागवडीसाठी मजूर शोधताना होणारा मनस्ताप वाचतो. पारंपरिक शेतीतून बाहेर पडतानाच शेती करण्याची पारंपरिक पद्धत देखील आता बदलायला हवी. यंत्राच्या साहाय्याने लागवड केल्यामुळे एकरी १८ टन कांदा निघेल अशी अपेक्षा आहे.
- भालचंद्र खोकराळे, शेतकरी, हिवरेतर्फे नारायणगाव
मजुरांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत होती. या यंत्रामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ व पैशांची बचत होत आहे. या यंत्रामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर झाली असून, शेतकऱ्यांसाठी हे यंत्र फायदेशीर आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करायला हवी.
- नारायण फावडे, कांदा रोप लागवड यंत्र मालक, खोडद
01871
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.