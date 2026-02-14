फुले विद्यालयातील विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन
खोडद, ता. १४ : ‘‘मुलींच्या भावविश्वात डोकावताना पालकांसाठी शरीर साक्षरता आणि मानसिक साक्षरता अत्यावश्यक आहे. मुले-मुली पौगंडावस्थेत येताना त्यांच्यात अनेक शारीरिक व मानसिक बदल होत असतात, हे बदल समजून घेताना आणि त्यांना सामोरे जाताना आई-वडिलांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आहे,’’ असे मत स्त्री रोग तज्ज्ञ व समुपदेशक डॉ. वंदना कुचिक यांनी व्यक्त केले.
खोडद (ता. जुन्नर) येथील महात्मा फुले विद्यालयातील विद्यार्थिनींना डॉ. कुचिक यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका निशा दळवी, डॉ. अरुण कुचिक, नंदा मोरडे, हरिश मोरडे, परशुराम कुचिक, पार्वती कुचिक आदी उपस्थित होते.
१२ ते २० वयोगटातील विद्यार्थिनींसाठी डॉ. कुचिक यांनी हा समुपदेशनाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. पौगंडावस्थेतील अवस्थेत होणारे शारीरिक बदल, मानसिक बदल, भावनिक बदल, नैतिक मूल्ये, समाजमाध्यमांचा प्रभाव, व्यक्तिमत्त्व विकास, आहार, व्यायामाचे महत्त्व आदी विषयांवर विद्यार्थिनींना डॉ. कुचिक मार्गदर्शन करत आहेत. पालकांना मुलींच्या भावविश्वाची ओळख करून देण्यासाठी शरीर साक्षरता शिक्षण हा उपक्रम त्यांनी सुरू केला आहे.