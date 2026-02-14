अतिरिक्त सीईओंची मांजरवाडी गावाला भेट
खोडद, ता. १४ : स्मार्ट व्हिलेज मांजरवाडी (ता. जुन्नर) येथे पुणे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय वाघमारे आणि पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी शुक्रवारी (ता. १३) भेट दिल्याची माहिती सरपंच सारिका गायकवाड व उपसरपंच संतोष मोरे यांनी दिली.
मांजरवाडीचे उपसरपंच मोरे म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना अंतर्गत पुणे वाघमारे, जोशी, पाणीपुरवठा विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गुजर, नरेगा गटविकास अधिकारी भाग्यश्री भोसले, जुन्नरचे गटविकास अधिकारी विठ्ठल भोईर यांनी स्मार्ट व्हिलेज मांजरवाडी गावाला भेट देऊन गावची पाहणी केली आणि गावच्या एकंदरीतच कामांबाबत समाधान व्यक्त केले.
यावेळी या पदाधिकाऱ्यांनी मांजरवाडी गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र व ग्रामपंचायत कार्यालयास भेट देऊन शाळा आणि आरोग्य उपकेंद्राच्या कामाबद्दल विशेष कौतुक करून समाधान व्यक्त केले. ग्रामपंचायत आणि लोकसहभागातून गावात आणि जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झालेली विकासकामे पाहून ग्रामस्थांचे कौतुक केले. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत येणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करून सरपंच, उपसरपंच, सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना मार्गदर्शन केले.