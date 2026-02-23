बिबट्याला पकडण्यासाठी मांजरवाडी येथे पिंजरा
खोडद, ता.२३ : मांजरवाडी (ता.जुन्नर) येथील शेतकरी बन्सी मुळे यांच्या शेतात जुन्नर वनविभागाने बिबट्याला पकडण्यासाठी सोमवारी (ता. २३) पिंजरा लावला आहे, अशी माहिती जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली.
मांजरवाडी येथील शेतकरी बनसोडे यांच्या घराजवळ मागील आठ दिवसांपासून बिबट मादीसह दोन बछड्यांचा वावर आहे. काही दिवसांपूर्वी मुळे यांच्या घरासमोर असणाऱ्या शेवग्याच्या झाडावर बिबट्या चढून बसला होता. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी या परिसरात पिंजरा लावून बिबट्याला पकडण्याची मागणी केली होती. वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, उपसरपंच संतोष मोरे, सचिन बन्सी मुळे, शिवाजी सोनू मुळे, सदस्य उदय खंडागळे यांनी या ठिकाणी पिंजरा लावण्यास मदत केली. पिंजऱ्यात भक्ष्य म्हणून बकरू ठेवण्यात आले आहे.
