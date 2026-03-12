मांजरवाडीत बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा
खोडद, ता.१२ : मांजरवाडी (ता.जुन्नर) येथील गायकवाड मळ्यात बिबट्याला पकडण्यासाठी जुन्नर वनविभागाने बुधवारी (दि.११) पिंजरा लावला आहे, अशी माहिती जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली.
गायकवाड मळा येथे मंगळवारी रात्री बिबट्याने येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन येथे पिंजरा लावण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. माजी सरपंच मनीषा मुळे, शुभम मुळे, संजय खंडागळे यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेऊन वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पाटील सचिन टाव्हरे यांच्या शेतात हा पिंजरा लावण्यात आला आहे. पिंजऱ्यामध्ये भक्ष्य म्हणून कोंबडी ठेवली आहे. पिंजरा लावण्यासाठी आपदा मित्र सुशांत भुजबळ, रेस्क्यू टीम सदस्य आदित्य डेरे यांनी या ठिकाणी मदत केली.
रात्रीच्या वेळेस आपली स्वतःची व गोठ्यातील पाळीव जनावरांची काळजी घ्यावी तसेच या परिसरातून शाळेत ये जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पालकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी केले आहे.
