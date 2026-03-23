जगदंबेच्या यात्रेनिमित्त खोडदमध्ये विविध कार्यक्रम
खोडद, ता. २३ : खोडद (ता. जुन्नर) येथील ग्रामदेवता श्री जगदंबा देवीचा गुरुवारी, शुक्रवारी आणि शनिवारी (ता. २६ ते २८) या तीन दिवसात यात्रोत्सव होणार आहे. यात्रेनिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम, मनोरंजनाचे कार्यक्रम आणि बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले आहे.
गुरुवारी (ता. २६) पहाटे ४ ते ६ या वेळेत देवीला महाअभिषेक व पूजा, सकाळी ८ ते १०:३० पर्यंत देवीला चोळी पातळ व मांडव डहाळे, सकाळी १०.३० वाजता प्रभू श्रीराम जन्मोत्सवानिमित्त साहेबराव महाराज टाकळकर यांची कीर्तनसेवा असे विविध कार्यक्रम साजरे केले जाणार आहेत.
दुपारी ३ ते सायंकाळी ६पर्यंत शेरण्यांचा कार्यक्रम, रात्री ९ ते १२ जगदंबा देवीची पालखी आणि छबिन्याची मिरवणूक, शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी ९ ते सायंकाळी ७पर्यंत बैलगाडा शर्यती होणार आहेत. बैलगाडा शर्यतींसाठी सुमारे ३ लाख रुपयांचे रोख स्वरूपात इनाम ठेवण्यात आले आहे. रात्री १०वाजता मालती इनामदार नारायणगावकर यांचा लोकनाट्याचा कार्यक्रम होईल. शनिवारी (ता. २८) सकाळी ९ ते ५ शाहीर नवनाथ काळे आणि लहू दादा कदम यांच्यात भेदिक लावण्यांचा कार्यक्रम होईल.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
