खोडदचे रमेश खरमाळे युनिटी मॅरेथॉनमध्ये अव्वल

खोडद, ता. १६ : पुणे येथे आयोजित ‘बजाज पुणे युनिटी महा मॅरेथॉन’मध्ये खोडद (ता. जुन्नर) येथील ५१ वर्षीय शेतकरी रमेश पंढरीनाथ खरमाळे यांनी १० किलोमीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला. ५१ व्या वर्षीही त्यांनी राखलेली तंदुरुस्ती कौतुकाचा विषय ठरत आहे.
पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज येथे या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण झाले. सुमारे ४१ हजार स्पर्धकांचा सहभाग असलेल्या या मॅरेथॉनमध्ये खरमाळे यांनी ४५ वर्षांवरील वयोगटात दहा किलोमीटरचे अंतर अवघ्या ४६ मिनिटांत पूर्ण केले.
रमेश खरमाळे हे शेतकरी असून त्यांची खोडद येथे दहा एकर शेती आहे. आतापर्यंत त्यांनी महाराष्ट्रात २५० हून अधिक मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला असून, त्यापैकी १७५ स्पर्धांमध्ये त्यांनी विजय मिळवला आहे. २०२५ मध्ये त्यांनी एकाच वर्षात २७ मॅरेथॉन जिंकण्याचा विक्रम केला होता, तर २०२६ मध्ये आतापर्यंत १९ मॅरेथॉन जिंकून राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील सुवर्णपदके मिळवली आहेत. गेल्या १४ वर्षांपासून ते दररोज १५ किलोमीटर धावण्याचा सराव करतात. त्यांच्या या यशाबद्दल ग्रामीण भागात त्यांचे विशेष कौतुक होत आहे.
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