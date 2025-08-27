कुरकुंभ राखीव वनक्षेत्रात रोपांची लागवड
दौंड, ता. २७ : कुरकुंभ (ता. दौंड) घाटाजवळील राखीव वनक्षेत्रात कटारिया महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांकडून विविध रोपांची लागवड करण्यात आली आहे. दौंड-कुरकुंभ-फलटण राष्ट्रीय महामार्गावरील कुरकुंभ घाटाजवळील डोंगर माथा आणि गोळीबार मैदानाजवळील राखीव वनक्षेत्रात ही रोपे लावण्यात आली. शहरातील स्वर्गीय किसनदास कटारिया महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी प्रामुख्याने वड, पिंपळ, कडुनिंब, करंज, चिंच, उंबर यांसारखी देशी झाडांची रोपे लावली. त्याचबरोबर पक्ष्यांच्या अधिवास व जीवनाला साह्यभूत ठरणारी रोपे लावण्यात आली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुभाष समुद्र व दौंड येथील वन परिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. सुभाष समुद्र यांनी विद्यार्थ्यांना पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व सांगितले, तर राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दुर्योधन वाघमोडे यांनी रोपांची लागवड करण्याची मोहीम विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण प्रेम निर्माण करून जबाबदारीची जाणीव निर्माण करेल, असे प्रतिपादन याप्रसंगी केली. स्वयंसेवकांसह प्रा. डॉ. शरद जगताप, प्रा. डॉ. विकास शेलार, प्रा. ज्ञानेश्वर गाडेकर, प्रा. कैलास वराळे, प्रा. कदम, प्रा. अमृता खंडागळे, प्रा. चव्हाण, श्याम परदेशी, अंकुश महानवर, वनरक्षक गोकूळ गवळी, अशोक जाधव, संजीव सुरवसे आदी उपस्थित होते.
