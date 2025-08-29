कराटेमध्ये दौंडमधील २५ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक
दौंड, ता. २९ : दौंड शहरातील २५ विद्यार्थ्यांनी कराटे स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावण्यासह सांघिक विजेतेपदाचा चषक पटकावला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या खुल्या कराटे स्पर्धेत दौंड येथील मार्शल आर्ट बॉक्सिंग ॲण्ड कराटे ट्रेनिंग स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी २५ सुवर्ण, ९ रौप्य व ४ कांस्य पदक पटकावून प्रथम क्रमांकाचा चषक पटकावला आहे.
या स्पर्धेत विविध गटात हार्दिक पाटील, रोहित निलगिरी, मयंक सुर्वे, श्रेया सोनवणे, उन्नती मेश्राम, हार्दिक जाधव, स्वरा सोनवणे, आरुष पर्वते, हर्षवर्धन पवार, तनय काकडे, मयूर विंचूरकर, स्वराज सोनवणे, अमृता जाधव, सई पवार, प्रतीक्षा जाधव, गिरिजा भालेराव, आयुषी झा, ऋतुजा भालेराव, सिद्धी लोटके, विद्या पोकार, आदित्य दरबारे, हिरालाल साळवे, सागर रकटे, शुभम वाघ व कुणाल विंचूरकर या विद्यार्थ्यांनी सुवर्णपदक पटकाविले आहे.
रौप्यपदक मयंक गायकवाड, प्रेम साळवे, शुभन गुजले, आयुष मोरया, समीक्षा पोळ, अनुष्का काटकर, प्रबोधिनी गायकवाड, हर्ष कटारे व विराज पवार या विद्यार्थ्यांनी पटकाविले, तर प्रीतम यमगर, तुषार काकडे, स्वरा साळवे व अंजली काकडे यांनी कांस्यपदक पटकावले. सर्व विजेत्यांना पदक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. राजेंद्र डी. साळवे, संतोष सोनवणे व हिरालाल साळवे यांनी या संघाला प्रशिक्षित केले होते.
