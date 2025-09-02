‘हुसेनसागर एक्सप्रेस’मध्ये ंमहिलेच्या दागिन्यांची चोरी
दौंड, ता. २ : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई - हैदराबाद हुसेनसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या एका महिलेच्या २ लाख ४ हजार रूपये मूल्य असलेले दागिने चोरीस गेले. महिला राखीव डब्यात ही चोरी झाली.
ठाणे येथील शांती गोपाळ राठोड (वय ५५, रा. सेक्टर २०, ठाणे) या शनिवारी (ता. ३०) हुसेनसागर एक्सप्रेसने मुंबई ते विकाराबाद जंक्शन (तेलंगणा) असा प्रवास करीत होते. प्रवासाच्या दरम्यान उरुळी कांचन रेल्वे स्थानकावरून एक्सप्रेस जात असताना मध्यरात्री पावणेदोन वाजण्याच्या दरम्यान त्यांना त्यांच्याकडील हॅण्डबॅग चोरीस गेल्याचे आढळून आले. त्यांनी डब्यातील स्वच्छतागृहात पाहणी केली असता आतील कचराकुंडीत कोणीतरी हॅण्डबॅग टाकून दिली होती, परंतु त्यामधील पर्स चोरीस गेली होती. पर्समधील दीड लाख रूपयांचे मंगळसूत्र, पन्नास हजार रूपयांचे कानातले दागिने व रोख चार हजार रूपये, असा एकूण २ लाख ४ हजारांचा ऐवज चोरीस गेला आहे, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. याबाबत त्यांनी ऑनलाइन तक्रार नोंदविल्यानंतर पुणे लोहमार्ग पोलिस दल मुख्यालयातून सदर चोरीचा गुन्हा तपासाकरिता दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात वर्ग के. दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी ३० ऑगस्ट रोजी रात्री अज्ञात चोरट्याविरूध्द चोरीचा गुन्हा दाखल केला.
दरम्यान, मुंबई- सोलापूर सिध्देश्वर एक्सप्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिकाचा २४ ऑगस्ट रोजी १ लाख ८५ हजार रूपये मूल्य असलेला मोबाइल संच चोरीस गेला होता. लोणावळा ते दौंड रेल्वे स्थानक दरम्यान ही चोरी झाली होती.
