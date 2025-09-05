दौंडमध्ये महाविद्यालयात विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण
दौंड , ता. ५ : शहरात एका विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात आणि भरचौकात २० जणांच्या जमावाकडून बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. पीडित विद्यार्थ्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मारहाण करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून अन्य संशयित फरार झाले आहेत.
शहरातील एका महाविद्यालयात गुरुवारी (ता. ४) शिक्षक दिनानिमित्त वर्गात कार्यक्रम सुरू असताना हा प्रकार घडला. जवाद शेख याने पीडित विद्यार्थ्यास अन्य आसनावर जाऊन बसण्याचे दरडावून सांगितले होते. त्यास नकार दिल्याने जवाद याने शिवीगाळ करीत त्या विद्यार्थ्याला मारहाण केली. त्यानंतर जवाद शेख याच्याबरोबर असलेल्या मोन्या शेख, अरमान शेख, फरहान शेख, इर्शाद शेख व इतरांनी विद्यार्थ्याला महाविद्यालयापासून चौकात मारत आणले. चौकात विद्यार्थ्याच्या डोक्यात, छातीत व नाकावर लोखंडी हत्याराने मारहाण करून त्याला लाथाबुक्क्यांनी तुडवत जातिवाचक शिवीगाळ करण्यात आली, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्याचे काका घटनास्थळी पोचल्यावर त्यांनी मारहाण थांबविण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनाही जातिवाचक शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. दौंड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी पीडित विद्यार्थ्याने फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार जवाद शेख, अरमान शेख, फरहान शेख, इर्शाद शेख, मोनोद्दीन ऊर्फ मोन्या फरीद शेख ( सर्व रा. खाटीक गल्ली, दौंड) व त्यांच्यासमवेत असणारे अन्य १५ जणांविरुद्ध घातक हत्यारांनी दुखापत करणे, दंगा करणे आणि अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चौकात पोलिस नाही
गणेशोत्सवाच्या काळात दौंड शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठ, सार्वजनिक मंडळे आणि संवेदनशील ठिकाणी बंदोबस्त आवश्यक असताना तो बंदोबस्त गुरुवारी नव्हता. भरचौकात २० जणांचा एक जमाव तब्बल दहा मिनिटे एका विद्यार्थ्याला महाविद्यालयापासून चौकापर्यंत तुडवत असताना चौकात एकही पोलिस अंमलदार उपस्थित नव्हते. पोलिस सोईने गस्त घालत असल्याने समाजकंटकांना भीती राहिलेली नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली.
