दौंड येथे तरुणाचा निर्घृण खून

दौंड, ता. ७ : शहरातील भीमनगर भागात शनिवार (ता. ६) उजाडण्यापूर्वी तरुणाचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला आहे. मावसबहिणीशी वर्षभरापूर्वी प्रेमविवाह केल्याच्या रागापोटी हा खून केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तर एका अल्पवयीन मुलासह चौघांवर दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून संशयित चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
केतन विनोद सुडगे (वय २२, रा. भीमनगर, दौंड) असे खून झालेल्या तर निखिल सुनील चितारे, विवेक विनोद कांबळे, विक्रांत विनोद कांबळे व एक अल्पवयीन मुलगा (चौघे रा. भीमनगर, दौंड) असे ताब्यात घेण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. अक्षय विनोद सुडगे यांनी फिर्याद दिली आहे.
केतनने वर्षभरापूर्वी प्रेमविवाह केला होता. हा विवाह मुलीच्या काही नातेवाइकांना मान्य नव्हता त्यावरून त्यांच्यात सतत वाद होत होते. दरम्यान, त्या रागापोटी चारही आरोपींनी केतन सुडगे याच्याबरोबर वाद घालत त्याला मारहाण केली. वादाचे पर्यावसन हाणामारीत होऊन विटा आणि गटारीच्या चेंबरची काँक्रिट चौकटीचा वापर करून केतन याला अमानुष मारहाण केली. त्यात केतनचा जागीच मृत्यू झाला, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, संशयित आरोपींपैकी एक जण जखमी झाल्याने त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिस अधीक्षक संदिपसिंह गिल यांनी या खुनाच्या पार्श्वभूमीवर दौंड शहरात भेट देत तपास आणि गणपती विसर्जन संबंधी आढावा घेतला.

२२ दिवसांत दुसरा खून
दौंड शहरात १४ ऑगस्ट रोजी एका अल्पवयीन मुलाने आईच्या प्रियकर असलेल्या प्रवीण दत्तात्रेय पवार (वय ३५ , रा. इंदिरानगर, बाजारतळाजवळ, दौंड) याचा निर्घृणपणे खून केला होता. खून केल्यानंतर तो स्वतः पोलिस ठाण्याकडे हत्यारासह पायी निघाला होता. ४ सप्टेंबर रोजी भरचौकात २० जणांचा एक जमाव तब्बल दहा मिनिटे एका विद्यार्थ्याला महाविद्यालयापासून चौकापर्यंत तुडवत असताना चौकात एकही पोलिस अंमलदार उपस्थित नव्हते. त्यानंतर केतन सुडगे याचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला. दौंड तालुक्यात पोलिसांकडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या समाजकंटकांवर तडीपारी, हद्दपारी व अन्य प्रतिबंधक कारवाईचे प्रस्ताव तयार आहेत; परंतु वरिष्ठांकडून प्रस्ताव मंजूर केले जात नसल्याने गुन्हेगारीचा आलेख वाढत आहे.

