दौंड शहरात सवाद्य मिरवणूक
दौंड, ता. ८ : शहरात मोहम्मद पैगंबर जयंती रविवारी ( ता. ७) उत्साहात साजरी करण्यात आली. रविवारी दुपारी सामूहिक नमाज पठण झाल्यानंतर शाही अलमगीर मस्जिद येथून मौलाना अस्लम रझा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली.
पारंपरिक अरबी व भारतीय पेहरावातील युवक आणि बालक मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. मिरवणूक मार्गावर विविध संघटनांच्या वतीने मिठाई आणि सरबतचे वितरण करण्यात आले. मार्गावर विविध संस्था, राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या वतीने मुस्लिम बांधवांचे स्वागत करून त्यांना भेटून शुभेच्छा दिल्या. शहरातील प्रमुख चौकांमधून मार्गक्रमण करीत अलमगीर मस्जिद येथे मिरवणुकीची सांगता झाली.
पैगंबर यांची जयंती गणेशोत्सवाच्या काळात ५ सप्टेंबर रोजी होती. विसर्जनाच्या आदल्या दिवशी जयंती असल्याने दौंड शहरातील मुस्लिम समाजाने अलमगीर मस्जिद येथे पार पडलेल्या बैठकीत ५ ऐवजी ७ सप्टेंबरला जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेत सामाजिक सलोखा जपला. त्यामुळे पोलिस प्रशासनावरील सलग बंदोबस्ताचा ताण कमी झाला.
