दौंडमध्ये ओबीसी महिलेला संधी
दौंड , ता. ६ : दौंड नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला वर्गासाठी राखीव झाल्याने शहराचा कारभार पुन्हा महिलेच्या हाती जाणार हे स्पष्ट झालेले आहे. नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीचा प्रस्थापितांना काही प्रमाणात चांगलाच फटका बसला असला तरी त्यांची नगराध्यक्षपदासाठी सक्षम उमेदवारासाठीची तयारी देखील सुरू झाली आहे. तर दीडदशक सत्तेपासून दूर झालेल्या विरोधकांना या निमित्ताने संधी देखील उपलब्ध झालेली आहे.
दौंड नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला वर्गासाठी राखीव करण्यात आले. २०१६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यामुळे यंदा त्यामध्ये बदल होईल, याविषयी गटप्रमुखांना अंदाज होता. नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव होईल, या आशेने अनेक जण इच्छुक होते व त्यादृष्टीने त्यांनी चाचपणी देखील केली होती. परंतु त्यांनी आता सोडतीनंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील सक्षम महिला उमेदवाराचा शोध सुरू केला आहे. दौंडमधील राजकीय समिकरणानुसार नगराध्यक्षपदासाठी प्रामुख्याने चौरंगी लढत झाल्यास मतविभाजन होण्याची शक्यता असल्याने त्यादृष्टीने उमेदवार देण्यासाठी चाचपणी सुरू आहे. नगराध्यक्षपदासाठी माजी पदाधिकारी यांची मुलगी, पत्नी, सून, बहीण, वहिनी किंवा मातोश्रींना उभे करून नगरपालिकेची सूत्रे स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्यापेक्षा नवीन आणि युवा चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.