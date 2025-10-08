दौंडमध्ये प्रस्थापितांची कोंडी
दौंड , ता. ८ : दौंड नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली आहे. आरक्षण जाहीर झाल्याने नगरपालिका राजकारणातील अनेक प्रस्थापितांना शेजारच्या किंवा कुरकुंभ मोरीपलीकडील प्रभागातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
नगरपालिका टाऊन हॅाल कार्यालयात प्रांताधिकारी रेवणनाथ लबडे व नगरपालिका मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांच्या उपस्थितीत आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या दौंड नगरपालिका निवडणुकीत नगरपालिकेची प्रभाग संख्या १२ होती व यंदा त्यामध्ये एकाने वाढ झाल्याने एकूण प्रभागांची संख्या १३ झाली आहे. या १३ प्रभागांमधून २६ सदस्य निवडून येणार आहेत. सोडतीनुसार सव्वीस जागांपैकी नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता एकूण सात, सर्वसाधारण वर्गासाठी सहा, सर्वसाधारण महिला वर्गासाठी सहा, अनुसूचित जाती साठी सहा व अनुसूचित जमाती करिता एक जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. सव्वीस जागांपैकी तेरा जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
दौंड नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला वर्गासाठी राखीव आहे. प्रभागनिहाय आरक्षणानंतर प्रस्थापित आणि विजयाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या संभाव्य उमेदवारांना स्वतः बरोबर प्रभागातील दुसऱ्या सहकारी उमेदवारासाठी देखील पुन्हा समान किंबहुना अधिक परिश्रम घ्यावे लागणार असल्याने निवडणूक चुरशीची होणार आहे.
प्रभागनिहाय आरक्षण :
एक : अनुसूचित जाती, सर्वसाधारण महिला
दोन : अनुसूचित जाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
तीन : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग , सर्वसाधारण महिला
चार : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिला
पाच : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण
सहा : अनुसूचित जाती, सर्वसाधारण महिला
सात : अनुसूचित जाती महिला, सर्वसाधारण
आठ : अनुसूचित जाती महिला, सर्वसाधारण
नऊ : अनुसूचित जाती महिला , सर्वसाधारण
दहा : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण
अकरा : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिला
बारा : अनुसूचित जमाती , सर्वसाधारण महिला
तेरा : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण
