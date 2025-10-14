विम्याचे कवच मिळावे : बाबू म्हेत्रे
दौंड, ता. १४ : घरोघरी जाऊन वृत्तपत्र वेळेत पोच करणे आणि चौकात वृत्तपत्र विक्री करण्याचे काम कष्टदायक आहे. प्रत्येक व्यवसायात कष्ट आहेत पण या व्यवसायामुळे मी माझ्या पायावर उभा आहे. वृत्तपत्र एजंट, विक्रेता, घरोघरी वृत्तपत्र पोच करणाऱ्या मुलांना विविध अडचणी पार करीत हे काम करावे लागत आहे. त्यांचे कुटुंब त्यांच्यावरच अवलंबून असल्याने त्यांना विम्याचे कवच उपलब्ध करून दिले पाहिजे, अशी माफक अपेक्षा दौंड शहरातील वृत्तपत्र विक्रेते बाबू हनुमंता म्हेत्रे यांनी व्यक्त केली आहे.
बाबू म्हेत्रे यांचे वडील दिवंगत हनुमंता म्हेत्रे रेल्वेमध्ये नोकरीस होते. मोठ्या कुटुंबाला हातभार लावावा म्हणून बाबू यांनी १९९७ मध्ये घरोघरी वृत्तपत्र टाकण्याचे काम सुरू केले. पहाटे साडेचार वाजता वृत्तपत्रांचे गठ्ठे ताब्यात घेण्यापासून प्रत्येक अंकात पुरवणी टाकून तो अंक वाचकांना वेळेत देण्यासाठी धडपड करावी लागली. पावसाळा, कडाक्याच्या थंडीत अंक पोच करण्यास प्राधान्य दिल्याने ग्राहक कायम राहिले. वृत्तपत्र विक्रीमध्ये फार मोठे उत्पन्न मिळत नाही; पण खर्च भागत आहेत. या व्यवसायाबरोबर बाबू म्हेत्रे एका पतसंस्थेसाठी दैनंदिन ठेव योजना प्रतिनिधी म्हणून दररोज सायंकाळी काम पाहून संसाराला हातभार लावत आहेत.
