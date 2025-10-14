आक्षेपार्ह फलकप्रकरणी दौंडमध्ये गुन्हा दाखल
दौंड, ता. १४ : दौंड शहरातील कुरकुंभ मोरी व गोपाळवाडी हद्दीतील बोरावकेनगर येथे एका महिलेविषयी आक्षेपार्ह मजकुराचा फलक लावल्याप्रकरणी एका तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. गुंड नीलेश घायवळ व भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी परिविक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या नावांचा विना परवानगी असलेल्या या फलकात उल्लेख होता.
दौंड शहरात मंगळवारी (ता. १४) सकाळी कुरकुंभ मोरी आणि दौंड- कुरकुंभ राष्ट्रीय महामार्गालगत आक्षेपार्ह मजकूर असलेले फलक उभारण्यात आले होते. बनावट आधारकार्ड आणि जमिनीसंबंधी बनावट दस्ताऐवज करून महसूल व पोलिस प्रशासनाची फसवणूक झाल्यासंबंधी मजकूर फलकात होता. दौंड पोलिसांना फलकांची माहिती मिळताच त्यांनी हे फलक हटविले. दरम्यान दौंड पोलिस ठाण्यात संबंधित माहिलेच्या फिर्यादीनुसार महेश रमेश चोरमले (रा. पार्वतीनगर, गोपाळवाडी, ता. दौंड) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पण विना परवानगी फलकाची छपाई करणारे आणि तो उभारणाऱ्यांविरूध्द कोणतीही कारवाई केली नाही.
दौंड नगरपालिका हद्द, रेल्वे वसाहत, कुरकुंभ मोरी, गोपाळवाडी, लिंगाळी, गिरीम, सोनवडी ग्रामपंचायत हद्दीत बेकायदेशीर फलक मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आलेले आहे. दौंड शहरात तर वर्दळीच्या ठिकाणी धोकादायक स्वागत कमानी आणि लांबलचक फ्लेक्स लावण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्याचा पादचारी आणि वाहनचालकांना त्रास होत आहे. फलकांवरील मजकूर वादग्रस्त किंवा द्वेष पसरविणारे असल्याने अनेक वेळा तणावाचे प्रसंग निर्माण झाले आहे पण दौंड पोलिसांकडून ठोस कारवाई होत नाही. दौंड नगरपालिका, दौंड पोलिस आणि संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासन या फलकांकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
