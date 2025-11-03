दौंडमधील डॅाक्टरची ४६ लाखांची फसवणूक
दौंड, ता. ३ : एम. डी. मेडिसिन या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून दौंड शहरातील एका डॅाक्टरकडून तब्बल ४६ लाख रुपये उकळून आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. फसवणूक करणाऱ्यांनी ही रक्कम बॅंक खात्यांवर ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारली आहे.
दौंड पोलिसांनी सोमवारी (ता. ३) याबाबत माहिती दिली. शहरातील एका डॅाक्टरला एम. डी. ही पदव्युत्तर पदवी संपादित करायची होती. त्याविषयी माहिती घेत असताना त्यांचा कात्रज येथील देशमुख आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटरचे डॉ. अक्षय देशमुख यांच्याशी संपर्क झाला. डॉ. देशमुख यांनी एम. डी. मेडिसिन अभ्यासक्रमासाठी संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचे कबूल केले. प्रवेशाकरिता संबंधित डॅाक्टरांनी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनइइटी) देखील उत्तीर्ण केली. दरम्यान, डिसेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत डॉ. देशमुख व त्यांचा भाऊ सागर देशमुख यांनी कल्पतरू आयुर्वेदिक शॅाप व काही लोकांच्या बॅंक खात्यांवर तब्बल ४६ लाख रुपये स्वीकारले.
दरम्यान, प्रवेशासंबंधी विचारणा केल्यानंतर डॉ. देशमुख व सागर देशमुख यांनी टाळाटाळ केली. तसेच, पूर्ण रक्कम परत करण्यास नकार दिला, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यात रविवारी (ता. २) दाखल फिर्यादीनुसार डॉ. अक्षय देशमुख व सागर देशमुख (दोघे रा. कात्रज, पुणे) यांच्याविरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.