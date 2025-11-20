दौंडला इच्छुकांनी भरली ४५ लाखांची थकबाकी
दौंड, ता. २० : दौंड नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने नगरपालिकेच्या तिजोरीत तब्बल ४५ लाख ५७ हजार रुपयांचा थकीत कराचा भरणा झाला. निवडणूक प्रक्रियेत १३ जणांनी नगराध्यक्षपदाकरिता, तर १७७ जणांनी सदस्यपदाकरिता उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते.
दौंड नगरपालिका निवडणुकीसाठी १ ते १९ नोव्हेंबर या कालावधीत इच्छुकांनी त्यांच्या नावाने असलेल्या थकीत करांचा भरणा केला. अर्जासमवेत दौंड नगरपालिकेची कोणतीही थकबाकी नसल्याचा दाखला जोडणे बंधनकारक होते. त्यामुळे या कालावधीत ३४ लाख ७३ हजार ३१६ रुपयांचा मालमत्ता कर आणि १० लाख ८४ हजार ५२ रुपये पाणीपट्टी स्वरूपात जमा झाले आहेत. ऑगस्ट २०२५मध्ये दौंड नगरपालिकेने करदात्यांकरिता मालमत्ताकराच्या थकबाकीवरील शास्ती (करावरील दंड) माफीची योजना आणली होती. त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, निवडणुकीच्या निमित्ताने नगरपालिकेचा तब्बल ४५ लाख रुपयांचा थकीत कर जमा झाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.