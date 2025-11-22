दौंडमध्ये निवडणूक प्रशिक्षणास ३६ अधिकारी गैरहजर

दौंड, ता. २२ : ‘‘दौंड नगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी पार पडलेल्या अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षणास तब्बल १५ केंद्राध्यक्ष व २१ मतदान अधिकारी गैरहजर राहिले आहेत. संबंधितांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित केली आहे,’’ अशी माहिती दौंड नगरपालिका निवडणुकीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी नीलप्रसाद चव्हाण यांनी दिली.
निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रावर नियुक्त केलेल्या मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांचे १६ नोव्हेंबर रोजी प्रशिक्षण झाले. दौंड-कुरकुंभ राष्ट्रीय महामार्गावरील राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक पाचचे मंगलमूर्ती सभागृहात पार पडलेल्या या प्रशिक्षणास तब्बल १५ केंद्राध्यक्ष आणि २१ मतदान अधिकारी गैरहजर होते. निवडणूक प्रशासनाकडून प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्यांना रीतसर नोटिसा देण्यात आल्या. परंतु फक्त त्यापैकी ६ अधिकारी यांनी नोटिशीला उत्तर देत खुलासा केला आहे. उर्वरित मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांनी नोटिशीला उत्तर देण्याची तसदी देखील घेतली नाही.
निवडणूक कामासाठी नियुक्त मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी गैरहजर राहिल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायती अधिनियम १९६५चे कलम ३१ (निवडणूक संबंधी अधिकृत कर्तव्याचा भंग करणे) अन्वये कारवाई प्रस्तावित केली आहे.
- नीलप्रसाद चव्हाण, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी
