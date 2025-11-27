रेल्वे प्रवासात तीन लाखांची चोरी
दौंड, ता. २७ : दादर- पंढरपूर सातारा एक्सप्रेस व काझीपेट- हडपसर एक्सप्रेसमध्ये मंगळवारी (ता. २५) चोरी झाली. त्यामध्ये तीन लाख ६१ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला.
अक्षय बंडू लेंडवे ( वय २७ , रा. बदलापूर पूर्व, ठाणे) हे एक्सप्रेसने कुटुंबीयांसह आरक्षित डब्यातून दादर सेंट्रल ते पंढरपूर असा प्रवास करीत होते. प्रवासादरम्यान दौंड रेल्वे स्थानक सोडल्यानंतर त्यांच्या आईस आसनाजवळ अडकवलेली पर्स चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. पर्समधील सोन्याचे गंठण, एक मोबाईल संच, रोख रक्कम, औषधे, असा एकूण एक लाख ६१ हजार ३२८ रुपयांचा ऐवज लंपास झाला आहे. याबाबत लेंडवे यांनी लोहमार्ग पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
दुसरी चोरी काझीपेट- हडपसर एक्सप्रेसमध्ये झाली. सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करणारे साईकुमार दुर्गादास मन्नपू (वय ३६, रा. पुनावळे, पुणे) हे तेलंगण राज्यातील सिकंदराबाद ते हडपसर, असा साधारण डब्यातून प्रवास करीत होते. रात्री जेवणानंतर त्यांनी त्यांचा दोन लाख रुपये किंमत असलेला डेल कंपनीचा एक लॅपटॅाप बॅगमध्ये ठेवून ती बॅग आसनाखाली ठेवली. मंगळवारी (ता. २५) सकाळी दौंड रेल्वे स्थानकावर एक्सप्रेस येण्यापूर्वी त्यांना त्यांची बॅग चोरीस गेल्याचे आढळून आले. याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर चोरीचा गुन्हा तपासाकरिता दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला.
