दौंड एसटी आगार पुनर्बांधणीसाठी ७ कोटी मंजूर
दौंड, ता. २ : राज्य सरकारने दौंड एसटी आगार पुनर्बांधणीकरिता ७ कोटी मंजूर केले आहेत. आगार इमारत नूतनीकरणासह आगार व बस स्थानक परिसरात काँक्रीटीकरण केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार राहुल कुल यांनी गुरुवारी (ता. १) याबाबत माहिती दिली. दौंड शहरात भीमा नदीकाठाजवळ असलेले महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे एसटी आगार व त्यासमोरील सलग ३१ वर्षे विना वापर असलेल्या बस स्थानकाची दुरवस्था झाली आहे. आमदार कुल यांनी एसटीचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत राज्य सरकारकडे एसटी आगार पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक निधीकरिता सातत्याने पाठपुरावा केला होता. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने बुधवारी (ता. ३१) एका शासन निर्णयाद्वारे एसटी आगार व बस स्थानकाची पुनर्बांधणी करण्याकरिता ७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास सशर्त प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या नियत व्ययामधून केला जाणार आहे.
दौंड एसटी आगार इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी १ कोटी १८ लाख मंजूर करण्यात आले आहे. चालक व वाहकांसाठी शौचालयासह विश्रांतीगृह, लेखा विभाग बांधकाम व रोकड विभागाच्या बांधकामासाठी ५६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. आगाराच्या अंतर्गत व बाह्य विद्युत कामांसाठी २३ लाख ९४ हजार रुपये आणि पाणीपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्थेकरिता १० लाख ८८ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. मार्ग तपासणी पथकाच्या विश्रांतिगृहाकरिता १० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. आगाराची संरक्षक भिंत व प्रवेशद्वाराकरिता १०. ८८ लाख रुपये, अग्निशामक यंत्रणेसाठी ६. १४ लाख, पर्जन्य जल संचय यंत्रणेसाठी १ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती कुल यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
दौंड आगारासाठी मंजूर निधी (रुपये)
आगार इमारत नूतनीकरण - १ कोटी १८ लाख
आगार काँक्रीटीकरण - २ कोटी ३६ लाख
बस स्थानक काँक्रीटीकरण - ४१. ३० लाख
आगार व्यवस्थापक निवासस्थान - १९. ६० लाख
महिला विश्रांतीगृह बांधकाम - १४ लाख
