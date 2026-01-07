दौंडमधील हॉटेलमध्ये गॅस सिलेंडरचा स्फोट
दौंड, ता. ७ : दौंड- पाटस अष्टविनायक मार्गावरील ‘हॉटेल जगदंबा’मध्ये घरगुती वापराच्या एका एलपीजी सिलेंडरचा भीषण स्फोट झाला. त्यात दहा कर्मचारी भाजले. त्यातील सहा कर्मचारी गंभीररीत्या भाजले असून, त्यांना पुणे येथे उपचारासाठी दाखल केले आहे.
दौंड शहरापासून ३ किलोमीटर अंतरावरील मांढरे मळा येथील हॉटेल जगदंबा येथे बुधवारी (ता. ७) दुपारी हा स्फोट झाला. भटारखान्यातील एका घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने तेथे काम करणारे दहा कामगार भाजले आहेत. त्यापैकी सहा जण गंभीररीत्या भाजले आहेत. स्फोटानंतर हॉटेलमधून आगीचे लोळ उठल्याने आणि स्फोटाच्या भीषण आवाजामुळे मांढरे मळा आणि अष्टविनायक मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधील नागरिक काही काळासाठी स्तब्ध झाले होते. स्फोटामुळे हॉटेलचे पत्रे उडाली, तर दर्शनी भागातील काचेच्या खिडक्या चौकटीसह खाली पडल्या. स्फोटानंतर भटारखान्यातील तयार खाद्यपदार्थ, भांडी व हॉटेलमधील नित्योपयोगी साहित्य विखुरले गेले.
या स्फोटात भाजलेल्या हॉटेल कर्मचाऱ्यांना मांढरे मळा येथील स्थानिकांच्या मदतीने दौंड शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. त्यापैकी सहा जण गंभीररीत्या भाजल्याने त्यांच्यावर प्रथमोपचार करून पुणे येथे पुढील उपचारासाठी रवाना करण्यात आले. सुदैवाने स्फोट झाला तेव्हा ग्राहकांची मोठी गर्दी नसल्याने मोठा अनर्थ टळला. दौंड नगरपालिका व कुरकुंभ एमआयडीसी अग्निशामक विभागाने आगीवर नियंत्रण मिळविले.
या स्फोटामुळे हॉटेलचे कर्मचारी करण कुमार (वय २२), दीपक कुमार (वय २३), मनीराम कुमार (वय २२), रामप्रकाश वर्मा (वय २०), वरुण वर्मा (वय २६) व कन्हैया वर्मा (वय २१, सर्व रा. आग्रा, उत्तर प्रदेश) हे गंभीररीत्या भाजले आहेत. यातील बहुतांश सुमारे ९० ते ९५ टक्के भाजल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी पुणे येथील ससून सर्वोपचार रूग्णालयात दाखल केले आहे. तर बिपिन निषाद (वय २४), छोटू कुमार (वय १९), हरसिंग कुमार (वय २८) व धर्मा निषाद (वय २१, चौघेही रा. आग्रा, उत्तर प्रदेश) या कर्मचाऱ्यांवर दौंड शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती दौंड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गोपाळ पवार यांनी दिली.
दौंड नगरपालिकेच्या अग्निशामक विभागाचे मुख्य फायरमन सुनील जगताप यांच्यासह रवींद्र मोरे, दीपेश नाईक व धीरज साबळे यांनी आगीवर नियंत्रण मिळविले. पोलिस उपअधीक्षक बापूराव दडस यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली.
सिलेंडरचा अनधिकृत साठा
अग्निशामक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ‘हॉटेल जगदंबा’मधून बाहेर काढलेल्या एकूण २१ सिलेंडरपैकी घरगुती वापराचे १४ व वाणिज्य वापराचे ७ सिलेंडर आहेत. एलपीजी गॅस टाक्यांचा मोठा साठा असताना अग्निशामक विभागाने वेळीच आगीवर नियंत्रण मिळविल्याने पुढील अनर्थ टळला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.