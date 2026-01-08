दौंडमधील स्फोटप्रकरणी हॉटेल मालकावर गुन्हा
दौंड, ता. ८ : दौंड- पाटस अष्टविनायक मार्गावरील ‘हॉटेल जगदंबा’मध्ये घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचा भीषण स्फोटप्रकरणी हॉटेल मालक व व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. भाजलेल्या एकूण दहा कर्मचाऱ्यांपैकी सहा जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे.
याबाबत दौंड पोलिसांनी माहिती दिली की, दौंड शहरापासून ३ किलोमीटर अंतरावरील मांढरे मळा येथील ‘हॉटेल जगदंबा’मध्ये बुधवारी ( ता. ७) दुपारी भटारखान्यातील एका घरगुती वापराच्या सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला. त्यामुळे तेथे असलेले दहा कर्मचारी भाजले. त्यापैकी गंभीररित्या भाजलेल्या सहा जणांवर पुणे येथील ससून सर्वोपचार रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर अन्य चौघांवर दौंड शहरातील खासगी रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सर्व दहा कर्मचारी हे आग्रा (उत्तर प्रदेश) जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत.
या प्रकरणी दौंड पोलिसांच्या वतीने हवालदार महेश भोसले यांनी फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार हॉटेल मालक किरण आबा सौताडे व व्यवस्थापक लहू विश्वनाथ जानभरे (दोघेही रा. राशीन, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता व काळ्या बाजारास प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिनियमामधील कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. हॉटेलच्या भटारखान्यात ज्वलनशील पदार्थांविषयी निष्काळजीपणाचे वर्तन करणे आणि विनापरवाना घरगुती वापराचे व वाणिज्य वापराचे गॅस सिलिंडर ठेवल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे.
सिलिंडरच्या स्फोटानंतर न्यायवैद्यक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली. पुणे येथील ससून रूग्णालयात दाखल हॉटेल कर्मचाऱ्यांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती दौंड उपविभागाचे पोलिस उपअधीक्षक बापूराव दडस यांनी दिली.
‘हॉटेल जगदंबा’मधील घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या स्फोटानंतर दौंड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुरवठा शाखेकडून स्वतंत्र पंचनामा केला जात आहे. अहवाल आल्यानंतर कारवाई होईल. गॅस सिलिंडर पुरवठा करणाऱ्या एजन्सी व संबंधितांविरुद्ध अहवालानुसार कारवाई प्रस्तावित आहे.
- संपत गड्डमवार, तालुका पुरवठा अधिकारी, दौंड
