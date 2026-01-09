दौंड पालिकेचा लिपिक निलंबित
दौंड, ता. ९ : दौंड नगरपालिकेतील प्रविण प्रकाश खुडे या लिपिकाला ५ लाख ३४ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवून निलंबित केले आहे. करापोटी जमा झालेल्या रकमेचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
याबाबत दौंड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी माहिती दिली की, नगरपालिकेने थकीत कर वसुलीसाठी मागील वर्षी अभय योजना राबविली होती. या योजनांतर्गत थकीत मिळकतकरावर आकारलेल्या दंडाची रक्कम नगरपालिकेकडून सशर्त पद्धतीने रद्द केली होती. योजना कालावधीत ऑक्टोबर २०२५मधील तीन दिवसांमध्ये जमा झालेले एकूण ५ लाख ३४ हजार ७११ रुपयांचा भरणा खुडे याने केला नव्हता. त्याचबरोबर करासंबंधी केलेल्या काही पावत्या रद्द केल्या होत्या. याबाबत नगरपालिका प्रशासनाने त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. नगरपालिकेने त्याला तीन नोटिस बजावल्या, पण त्याने त्यापैकी एकाही नोटिशीला उत्तर दिले नाही. या प्रकरणी १९ डिसेंबर २०२५ रोजी त्याला निलंबित केले. या अपहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठित करून चौकशी सुरू केली आहे.
दोन लिपिक निलंबित
दौंड नगरपालिकेच्या तत्कालीन लेखाधिकारी भाग्यश्री भालचंद्र येळवे (हल्ली रा. लोणी काळभोर, मूळ नाझरी, जि. बीड) व लिपिक ओंकार संजय मेणसे (रा. हुडको कॅालनी, शिरूर) यांच्याविरुद्ध कंत्राटदाराकडे लाच मागितल्याप्रकरणी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. नगरपालिकेला कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षारक्षक आणि कुशल व अकुशल कामगार पुरविणाऱ्या कंत्राटास मुदतवाढ देण्याकरिता तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्याकरिता ४५ हजार रुपये, लेखाधिकारी यांच्याकरिता प्रतिमाह दहा हजार व लिपिकासाठी प्रतिमाह पाच हजार रुपयांची मागणी कंत्राटदाराकडे दोघांनी केली होती. गुन्हा दाखल असल्याने लिपिक ओंकार मेणसे, तर अपहाराचा ठपका असल्याने प्रवीण खुडे या दोन लिपिकांना निलंबित केले आहे.
