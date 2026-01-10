दौंड स्फोटातील जखमींना मूळ गावी हलवले
दौंड, ता. १० : दौंड- पाटस अष्टविनायक मार्गावरील गिरिम (ता. दौंड) येथील ‘हॉटेल जगदंबा’मध्ये बुधवारी (ता. ७) दुपारी घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या स्फोटात भाजलेल्या सहा जखमींना त्यांच्या उत्तर प्रदेशमधील मूळ गावी नेण्यात आले आहे. त्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश आहे. सर्व सहा जणांची प्रकृती अतिशय चिंताजनक असताना त्यांना स्थलांतरित केले आहे.
या स्फोटात दहा हॅाटेल कर्मचारी भाजले होते. त्यापैकी गंभीररीत्या भाजलेल्या सहा जणांना पुणे येथील ससून सर्वोपचार रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते, तर अन्य चौघांवर दौंड शहरातील खासगी रूग्णालयात उपचार करण्यात आले. गंभीररीत्या जखमी झालेल्यांवर ससून रूग्णालयात मागील चार दिवसांपासून उपचार सुरू होते. दरम्यान, शनिवारी (ता. १०) त्यांच्या नातेवाइकांनी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना त्यांच्या मूळ गावी रुग्णवाहिकेद्वारे नेण्यात आले आहे. ९० ते ९५ टक्के भाजल्याने आणि चार दिवसांच्या उपचारानंतरही त्यांची प्रकृती अतिशय चिंताजनक असताना त्यांना स्थलांतरित केले आहे. याबाबत दौंडचे पोलिस निरीक्षक गोपाळ पवार यांना विचारले असता त्यांनी नातेवाइकांच्या इच्छेनुसार त्या सहा जणांना मूळ गावी नेण्यात आल्याची माहिती दिली.
स्फोटानंतर या हॉटेलमध्ये विनापरवाना घरगुती वापराचे १० व वाणिज्य वापराचे १२, असे एकूण २२ एलपीजी गॅस सिलिंडरचा साठा आढळून आला होता. सिलिंडर स्फोटप्रकरणी हॉटलचा मालक व व्यवस्थापक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करणाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही.
दौंड येथे ७ जानेवारी रोजी झालेल्या जळीत दुर्घटनेनंतर ससून रुग्णालयाच्या जळीत उपचार कक्षात सहा रुग्ण दाखल करण्यात आले होते. सर्व रुग्णांना गंभीर स्वरूपाच्या भाजल्याच्या जखमा होत्या व त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. रुग्णांच्या नातेवाइकांनी त्यांच्या मूळ गावी उत्तर प्रदेशातील रुग्णालयात हलवण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार तेथील रुग्णालय प्रशासनाच्या माध्यमातून आवश्यक वाहतूक व्यवस्था केली होती व त्या सर्वांना रुग्णवाहिकेतून मुळ गावातील रुग्णालयात हलवण्यात आले.
- डॉ. येलप्पा जाधव, वैद्यकीय अधीक्षक, ससून रुग्णालय
