दौंड येथे चार गायींची सुटका
दौंड, ता. ११ : दौंड शहरात कत्तलीसाठी आणलेल्या चार गायींची पोलिसांकडून सुटका करण्यात आली. कत्तलीसाठी गायी आणून त्यांचा छळ केल्याप्रकरणी एकाविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शहरातील खाटीक गल्ली येथे शनिवारी (ता. १०) सायंकाळी ही कारवाई करण्यात आली. गोहत्या करणाऱ्या टोळीतील सदस्यांनी एकूण चार गायी या ईदगाह मैदानातील झुडपांमध्ये कत्तलीसाठी बांधल्या होत्या. गोरक्षणाचे कार्य करणारे अहिरेश्वर जगताप, गणेश पवार, संकल्प पाटोळे, रुद्राक्ष लवटे, विशाल माने यांनी गायींविषयी माहिती मिळताच घटनास्थळी जाऊन पडताळणी केली. त्यानंतर पोलिस प्रशासनाला गायींविषयी माहिती दिली. त्यानुसार, दौंड पोलिसांचे एक पथक तेथे पोहचले व त्यांनी या गायींची सुटका केली. या गायींची गोशाळेत रवानगी करण्यात आली आहे.
दौंड पोलिस ठाण्यात अंमलदार करमचंद बंडगर यांच्या फिर्यादीनुसार असिफ कासम कुरेशी (वय ४४, रा. खाटीक गल्ली, दौंड) याच्याविरूध्द याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम आणि महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियमातील विविध कलमान्वये हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
तडीपार असलेल्या गुन्हेगाराकडून गुन्हा
पुणे ग्रामीण पोलिस दलाने ६ मे २०२३ रोजी असिफ कासम कुरेशी हा गोहत्या करून गोमांसाची वाहतूक व विक्री करणाऱ्या टोळीचा सदस्य असल्याने त्याला वर्षभरासाठी संपूर्ण पुणे जिल्हा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दोन तालुक्यातून तडीपार केले होते. आज त्याच्याविरूध्द शासकीय कामात अडथळा आणणे, दुखापत, दंगल करणे आदी प्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत.
