दौंडमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा सन्मान
दौंड, ता. १४ : राजमाता जिजाऊ आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त दौंड शहरात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या १० महिलांचा राजमाता जिजाऊ सन्मान पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.
दौंड- गोपाळवाडी रस्त्यावरील सरपंच वस्ती येथील नगरपालिकेच्या राजमाता जिजाऊ विरंगुळा केंद्र येथे सोमवारी (ता. १२) पार पडलेल्या कार्यक्रमात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे होत्या. अखिल भारतीय मराठा महासंघ व शिवाई देवी मंदिर ट्रस्टच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी प्रा. मेघा गायकवाड यांनी राजमाता जिजाऊ यांची महती सांगत त्यांच्या गौरवपूर्ण जीवनकार्याचा आढावा घेतला.
विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या आणि परिस्थितीवर मात करीत जिद्दीने पुढे आलेल्या दौंड तालुक्यातील सविता दत्तात्रेय मगर (पिंपळगाव), रोहिणी रमेश कुलकर्णी (पाटस), संगीता बबन भोसले (दौंड), सविता रामदास येडे (गार), प्रा. डॉ. शोभा बबन वाईकर (केडगाव), अनिता सुहास गायकवाड (दौंड), प्रणोती मंगेश चलवादी (दौंड), मंदा सोपान नांदखिले (बेटवाडी), अश्विनी विजय बगाडे (मसनेरवाडी) व रत्नमाला महादेव पासलकर (नानवीज) यांचा राजमाता जिजाऊ सन्मान पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
