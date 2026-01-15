दौंड नगरपालिकेत महिलाराज
दौंड, ता. १५ : दौंड नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्षपदी छाया दीपक थोरात यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदावर महिलांची निवड झाल्याने दौंड नगरपालिका प्रशासनावर पुन्हा महिलांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे.
दौंड नगरपालिका कार्यालयात गुरुवारी (ता. १५) दुपारी नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपनगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. मुख्याधिकारी अवधूत तावडे या वेळी उपस्थित होते. दौंड नगरपालिकेत दुर्गादेवी जगदाळे या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार म्हणून जनतेतून थेट नगराध्यक्षा म्हणून विजयी झाल्या असून, त्यांनाही मताधिकार आहे. तर सदस्यपदाच्या २६ जागांपैकी नागरिक हित संरक्षण मंडळ आघाडीचे १९ व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ७, असे बलाबल आहे.
उपनगराध्यक्षपदाकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मंगेश चलवादी यांनी, तर नागरिक हित संरक्षण मंडळ आघाडीकडून छाया थोरात यांनी अर्ज दाखल केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरपालिकेतील सर्व सदस्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार मंगेश चलवादी यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यने छाया थोरात यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. निवडीनंतर नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे यांच्या हस्ते छाया थोरात यांचा सत्कार करण्यात आला. पहिल्या सर्वसाधारण सभेतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने संख्याबळाचा विचार करून पक्षाच्या उमेदवाराचा अर्ज मागे घेतल्याने उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध निवड झाली. पक्षाच्या या भूमिकेचे स्वागत होत आहे.
छाया थोरात या प्रभाग क्रमांक ‘८ अ’मधून नागरिक हित संरक्षण मंडळ आघाडीच्या उमेदवार म्हणून १३११ मतांच्या फरकाने विजयी झाल्या आहेत. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) युवक आघाडीचे प्रदेश संघटक सतीश थोरात हे छाया थोरात यांचे पुत्र आहेत. छाया थोरात या जनता नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या चेअरमन आहेत.
