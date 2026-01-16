दौंड शहराचा पाणीपुरवठा सोमवार ते बुधवार बंद
दौंड, ता. १६ : दौंड शहरात जलवाहिनी दुरुस्तीच्या कामामुळे सोमवारी (ता. १९) ते बुधवारी (ता. २१) या कालावधीत होणारा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. शहरात सप्टेंबर २०१५ पासून दिवसाआड फक्त एक वेळ पाणीपुरवठा केला जात आहे.
नगरपालिकेचा साठवण तलाव ते जलशुद्धीकरण केंद्रास पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीस ठिकठिकाणी गळती प्रशासनाने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. दुरुस्तीमुळे शहराचा पाणीपुरवठा तीन दिवस बंद राहणार आहे. जलवाहिनी दुरुस्ती असल्याने टॅंकरद्वारे देखील पाणीपुरवठा केला जाणार नाही. दुरुस्तीनंतर थेट गुरुवारी (ता. २२) नेहमीप्रमाणे पाणीपुरवठा उशिरा आणि कमी दाबाने केला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काटकसरीने पाणी वापरण्याचे आवाहन दौंड नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंता स्मिता गाडे यांनी केले आहे. मुख्य जलवाहिनीसह शहरांतर्गत जलवाहिन्यांना गळती असल्याने आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी कोणत्याही पर्यवेक्षणाशिवाय खोदकाम करण्यात आलेले आहे. परिणामी दूषित पाणी, गढूळ पाणी, कमी दाबाने, क्लोरीनचे अतिरिक्त प्रमाण असलेले पाणी दौंडकरांना मिळत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.