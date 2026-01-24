हैद्राबाद एक्सप्रेसमध्ये लॅपटॅाप, उपकरणांची चोरी
दौंड, ता. २४ : हैद्राबाद-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेसमधील संगणक अभियंता असलेल्या एका प्रवाशाचा लॅपटॅाप व उपकरणे चोरीस गेले आहेत. आरक्षित डब्यात ही चोरी झाली आहे.
पुण्यातील खासगी माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत काम करणारे सुमंथ चिन्ताकुन्तला तिरूपती रेड्डी (वय २५, रा. रामुल्लापल्ली, जि. करीमनगर, तेलंगणा) हे मंगळवारी (ता. २०) हैद्राबाद एक्सप्रेसने बेगमपेट ते पुणे असा प्रवास करत होते. प्रवासाच्या दरम्यान २१ जानेवारी रोजी सकाळी उरुळी कांचन रेल्वे स्थानकावर आल्यावर त्यांना त्यांची आसनाखाली ठेवलेली ट्रॅव्हल बॅग चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. या बॅगेत लॅपटॅाप, पॅावर बॅंक, इअरपॅाडस, स्मार्ट वॅाच असा एकूण पासष्ट हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
याबाबत चिन्ताकुन्तला तिरूपती रेड्डी यांनी पुणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यानंतर चोरीचा गुन्हा तपासाकरिता दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी बुधवारी (ता. २१) अज्ञात चोरट्याविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
