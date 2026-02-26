दौंडमधील बाजारात ज्वारी ५२५१ रुपये क्विंटल
दौंड, ता. २६ : दौंड तालुक्यात ज्वारीची आवक वाढली असून बाजारभावात प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटल तब्बल ४० रुपयांची वाढ झाली आहे. ज्वारीची १४७ क्विंटल आवक झाली असून त्यास किमान १७०० तर कमाल ५२५१ रुपये क्विंटल असा बाजारभाव मिळाला आहे. मागील आठवड्यात ज्वारीची ११४ क्विंटल आवक होऊन त्यास किमान १७०० तर कमाल ५२११ रुपये बाजारभाव मिळाला होता.
दौंड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दौंड मुख्य बाजार व यवत उपबाजारात भुसार मालाची आवक घटली असून बाजारभाव स्थिर आहे. केडगाव उपबाजारात भुसार मालाची आवक वाढली असून बाजारभाव स्थिर आहे. पाटस उपबाजार बंद होता. दौंड मुख्य बाजारात पालेभाज्यांची आवक वाढली असून बाजारभाव स्थिर आहे. दौंड मुख्य बाजारात कोथिंबिरीची १२३४२ जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान २०० तर कमाल ८०० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला. मेथीची ७१७५ जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान २०० रुपये , तर कमाल ८०० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला. शेपूची ३०० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान ५००, तर कमाल ७०० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला. कांदापातीची १२०० जुडी आवक होऊन त्यास शेकडा किमान ३०० रुपये , तर कमाल ५०० रुपये जुडी, असा बाजारभाव मिळाला.
तालुक्यातील एकूण शेतमालाची आवक व बाजारभाव :
शेतमाल **आवक (क्विंटलमध्ये)**किमान(रुपयांत)**कमाल (रुपयांत)
गहू **८५३ **२२००**२८००
ज्वारी**१४७**१७००**५२५१
बाजरी **१३३ **१७००**३२००
हरभरा**१३०**४००० ** ५२३०
तूर **०६९** ६२००**७२५०
मका**०९५**१५५०**१८५०
