पुणे
दौंडमध्ये ११५ जणांचे रक्तदान
दौंड, ता. ९ : शहरात संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शिबिरात ११५ जणांनी रक्तदान केले. या शिबिराचे उद्घाटन दौंड पंचायत समिती सदस्या सुमन निकाळजे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे, राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक पाचचे सहायक समादेशक सचिन डहाळे, जिल्हा परिषद सदस्य साहेबराव पोळ आदींनी शिबिराला सदिच्छा भेट दिली. विलास रासकर, शिवाजी होले यांच्यासह दौंड तालुक्यातील निरंकारी स्वयंसेवकांनी रक्तदान करण्यासह संयोजनासाठी सहकार्य केले. पुणे येथील ससून रक्तपेढीने संकलन केले.