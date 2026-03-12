दौंडमध्ये सिलिंडरसाठी गर्दी न करण्याचे आवाहन
दौंड, ता. १२ : दौंड तालुक्यात घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडर नोंदणीसाठी अनावश्यक गर्दी टाळण्याचे आवाहन महसूल प्रशासनाने केला आहे. तालुक्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
दौंडचे तहसीलदार अरुण शेलार यांनी गुरुवारी (ता. १२) एका प्रसिध्दीपत्रकाराद्वारे हे आवाहन केले आहे. दौंड तालुक्यात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड व इंडियन आॅईल कार्पोरेशन लिमिटेड या तीन सरकारी कंपन्यांचे ११ वितरक आहेत. सध्या तालुक्यात घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नाही. त्यामुळे गॅस ग्राहकांनी गॅस वितरकांच्या दुकानांसमोर अनावश्यक गर्दी टाळावी. पेट्रोल व डिझेलचा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन केले आहे.
गॅस कंपनीच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे ग्राहकांनी घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरची नोंदणी करावी. कंपनीकडून पुरवठा नियमित आहे. नोंदणीनंतर विहित कालावधीत १ ते ३ दिवसांत पुरवठा केला जात आहे, अशी माहिती गॅस वितरक नितीन ओझा यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी विशेष दक्षता पथके नेमण्यात आले आहे. दौंड तालुक्यात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील कलमान्वये दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा तहसीलदार अरुण शेलार यांनी दिला आहे.
