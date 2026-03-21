देशाच्या समृद्धीसाठी दौंडमध्ये सामुदायिक प्रार्थना
दौंड, ता. २१ : दौंड शहरात रमजान ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. ईदनिमित्त देशाच्या समृद्धी व सुरक्षेसाठी सामुदायिक प्रार्थना करण्यात आली. शहरात रमजान ईद निमित्त शनिवारी (ता. २१) सकाळी भीमा नदीकाठी असलेल्या ईदगाह मैदानावर नमाज अदा करण्यासाठी पारंपरिक वेशात मुस्लीम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सामुदायिक नमाज पठणानंतर शहरातील आलमगीर मशिदीचे मौलाना अस्लम रझा शेख यांनी धर्मसंदेश देण्यासह राष्ट्राच्या समृद्धी व सुरक्षेकरिता विशेष सामुदायिक प्रार्थना केली. राष्ट्रात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम राहावे आणि शांती अबाधित राहावी, या करिता या वेळी प्रार्थना करण्यात आली. नमाज पठणानंतर परस्परांना आलिंगन देत ‘ईद - मुबारक’ म्हणत शुभेच्छा देण्यात आल्या. त्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी दफनभूमीत आप्तस्वकीयांना आदरांजली वाहिली.
पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, आमदार राहुल कुल, माजी आमदार रमेश थोरात, नगरपालिकेचे सदस्य आदी या वेळी ईदगाह मैदान येथे मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होते. दौंड व परिसरातील मुस्लिम बांधवांनी आप्तस्वकीय, मित्रमंडळी व हितचिंतकांना शिरखुर्मा व सुका मेव्याचा आस्वाद घेण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्याशिवाय विविध संघटनांच्या वतीने ईदनिमित्त ठिकठिकाणी स्नेहमेळाव्यांचे आयोजन केले होते.
