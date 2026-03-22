मोबाईल चोरणाऱ्या दोघांना पुण्यात अटक
दौंड, ता. २२ : दौंड- इंदूर एक्सप्रेसमध्ये पोलिस भरतीसाठी आलेल्या उमेदवाराचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणि मोबाईल चोरणाऱ्या दोघांना लोहमार्ग पोलिसांनी पुणे येथे अटक केली. महिला पोलिस अंमलदाराने दाखवलेल्या सतर्कतेमुळे या चोरट्यांना पकडण्यात यश आले.
राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक पाचच्या भरतीसाठी प्रतीक रमेश सूर्यवंशी (वय २४, रा. सांगली) हा युवक दौंडला आला होता. शुक्रवारी (ता. २०) तो दौंड- इंदूर एक्स्प्रेसने पुण्याकडे जात असताना, चोरट्यांनी त्याची सॅकबॅग लंपास केली. यात दहावी- बारावीची मूळ प्रमाणपत्रे आणि २० हजार रुपयांचा मोबाईल होता. बॅग चोरीला गेल्याचे लक्षात येताच प्रतीकने लोहमार्ग पोलिसांकडे धाव घेतली.
तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे चोरीचा मोबाईल त्याच गाडीत असल्याचे हवालदार उमेश कोंगे यांच्या निदर्शनास आले. त्याच गाडीतून प्रवास करणाऱ्या महिला अंमलदार दिव्या आभाळे यांना तातडीने माहिती दिली. गाडी पुणे स्थानकावर पोहोचताच, आभाळे यांनी प्रवाशांच्या मदतीने लक्ष्मीकांत सजन कराड (वय ४३, रा. नाशिक) व सागर लक्ष्मण ठाकूर (वय २५, रा. वाशीम या दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून चोरीचे साहित्य जप्त केले. प्रतीक याच्या फिर्यादीनुसार दोघांविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवारी (ता. २१) दुपारी दोघांना न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांची येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक राजेंद्र गायकवाड यांनी दिली.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
