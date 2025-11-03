डोर्लेवाडी आरोग्य केंद्रातील रुग्णसेवा विस्कळित
सोमनाथ भिले
डोर्लेवाडी : डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दररोज मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, येथील वैद्यकीय अधिकारी वेळेवर हजर होत नसल्याने रुग्णांना ताटकळत थांबावे लागत असून सध्या या केंद्रातील रुग्णसेवा विस्कळित झाली आहे.
या आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात डोर्लेवाडी, झारगडवाडी, मळद, गुणवडी, सोनगाव अशी पाच गावे येतात. एकूण ३० हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येला या केंद्रावर उपचारांची जबाबदारी आहे. सध्या वाढत्या महागाईमुळे अनेक नागरिक खासगी रुग्णालयांऐवजी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेणे पसंत करतात. त्यामुळे या केंद्रावर रुग्णांची संख्या मोठी असते. मागील काही वर्षांपूर्वी या केंद्राला जिल्हा परिषदेचा पुरस्कार मिळाला होता. नियमित तपासणी, महिलांच्या शस्त्रक्रिया आणि प्रसूतीसेवेबाबत डोर्लेवाडी आरोग्य केंद्राचे नाव जिल्ह्यात प्रसिद्ध होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत परिस्थिती बिघडली असून रुग्णांना योग्य उपचार आणि वागणूक मिळत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत. या केंद्रासाठी उपकेंद्र मंजूर असूनही योग्य पाठपुरावा आणि ग्रामपंचायतीशी समन्वयाअभावी उपकेंद्राचे काम मार्गी लागलेले नाही. परिणामी गावठाण व वाड्या वस्त्यांवरील नागरिकांना एक ते तीन किलोमीटर अंतरावरून उपचारासाठी यावे लागते. सोमवारी (ता. ३) सकाळी केंद्राला भेट दिली असता कर्मचारी उपस्थित होते; अनेक रुग्णही उपचारासाठी आले होते. मात्र ओपीडी सकाळी नऊ वाजता सुरू होण्याचे नमूद असूनही एक वैद्यकीय अधिकारी दहा वाजता आणि दुसरे साडेदहा वाजता दाखल झाले. तोपर्यंत रुग्णांना ताटकळत थांबावे लागले. बाहेरील फलकावर ओपीडीची वेळ सहा तास अशी नमूद असली तरी प्रत्यक्षात केवळ तीन तासच सकाळी दहा ते दुपारी एक रुग्ण तपासणी केली जाते, अशी माहिती प्रत्यक्ष पाहणीतून समोर आली.
सोमवारी काही कारणामुळे यायला उशीर झाला. मात्र आम्ही रुग्णांना व्यवस्थित उपचार करीत आहोत. दुपारनंतर रुग्ण आल्यास निवासी वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी उपचार देतात. तसेच डोर्लेवाडी उपकेंद्राचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावू. ग्रामपंचायतीने इमारत उपलब्ध करून दिल्यास गावात तातडीने उपचार सुरू करू.
डॉ. रेश्मा पाटील, वैद्यकीय अधिकारी, डोर्लेवाडी
1146
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.