‘ब्रेकिंग’च्या काळात सकारात्मक बातम्या द्या
डोर्लेवाडी, ता. ६ : ‘‘समाजात सध्या ब्रेकिंग न्यूजचा ट्रेंड असल्यामुळे नकारात्मकता जास्त दिसून येत आहे. घटना व परिस्थितीची वस्तुनिष्ठता पाहून वृतांकन केल्यास बातम्या दर्जेदार व वाचनीय होतात. पत्रकार हे समाजाचे प्रतिबिंब आहेत. त्यांनी ब्रेकिंगच्या काळात समाज घडेल, अशा सकारात्मक बातम्या द्याव्यात,’’ असे आवाहन बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी केले. तसेच, पत्रकारांनी प्रशासनास चांगल्या कामासाठी सूचना केल्यास त्याचा स्वीकार व सुधारणा केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
बारामती तालुका ग्रामीण पत्रकार संघ व सहेली फाउंडेशन बारामती यांच्या वतीने दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मृतीदिन व पत्रकार दिनानिमित्त डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्याप्रसंगी नावडकर बोलत होते. यावेळी तहसीलदार स्वप्नील रावडे, सरपंच सुप्रिया नाळे, सहेली फाउंडेशनच्या अध्यक्षा रोहिणी आटोळे, ग्रामपंचायत सदस्य राणी नेवसे, सचिन निलाखे, अभिनेते रामदास जगताप, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सोमनाथ भिले, कार्याध्यक्ष युवराज खोमणे, उपाध्यक्ष राजेश वाघ, सचिव चिंतामणी क्षीरसागर, सुनील जाधव, जयराम सुपेकर, अॅड. गणेश आळंदीकर, महेश जगताप, दत्ता माळशिकारे आदी उपस्थित होते.
यावेळी सहेली फाउंडेशनच्या वतीने उपस्थित पत्रकारांचा स्मृतिचिन्ह व वृक्षरोपे देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी रामभाऊ जगताप, रोहिणी आटोळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष जयराम सुपेकर यांनी प्रास्ताविक केले.
