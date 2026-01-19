डोर्लेवाडीत जिजाऊ महोत्सव उत्साहात
डोर्लेवाडी, ता.१९ : राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीनिमित्त व कै. यमुनाबाई श्यामराव काळे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ संत तुकाराम महाराज विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, डोर्लेवाडी (ता.बारामती) यांच्या वतीने चार दिवसीय जिजाऊ महोत्सव उत्साहात पार पडला. संस्कार,शिक्षण, उद्योजकता,क्रीडा व स्त्रीशक्ती यांचा सुरेख संगम या महोत्सवात अनुभवायला मिळाला.
महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने आई-वडिलांचे पाद्यपूजन करण्यात आले. संस्कारांची बीजे रुजवणारा हा भावनिक व प्रेरणादायी सोहळा शशांक आर्नेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. त्यानंतर ‘ज्ञानोत्सव’ या सर्व विषयांच्या शैक्षणिक प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य अरुण मगर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी पंचायत समितीचे माजी सभापती अशोक नवले, छत्रपती कारखान्याचे माजी संचालक रमेश मोरे, मेखळीच्या सरपंच मनीषा इंगळे, विनोद जगताप, संस्थेचे प्रमुख महादेव काळे, मुख्याध्यापिका सुषमा काळे आदी मान्यवरांसह पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ज्ञानोत्सवामध्ये केवळ विज्ञानच नव्हे, तर मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, संगणक, शेती व आधुनिक एआय तंत्रज्ञान या सर्व विषयांवरील प्रकल्प विद्यार्थ्यांनी सादर केले. दुसऱ्या दिवशी आनंदी बाजार व खाऊ गल्ली या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. १०० पेक्षा अधिक स्टॉल्स उभारून विद्यार्थ्यांनी उद्योजकतेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. तिसऱ्या दिवशी आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये लिंबू-चमचा, पोत्यातील उड्या, तीन पायांची शर्यत, धावणे, कबड्डी, खो-खो, रस्सीखेच आदी खेळांचा समावेश करण्यात आला होता. बारामती तालुका क्रीडा अधिकारी महेश चावले, क्रीडा शिक्षक शंभू भोपळे, रेखा धनगर-नरूटे, आशिष डोईफोडे, सोनगावच्या सरपंच शीतल इंगवले, विकास माने आदी उपस्थित होते. महोत्सवाच्या अंतिम दिवशी कुमार देवकाते प्रस्तुत महिलांसाठी ‘होम मिनिस्टर’या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पंचायत समितीच्या माजी सभापती डॉ. प्रतिभा नेवसे, डोर्लेवाडीच्या सरपंच सुप्रिया नाळे, सदस्य राणी नेवसे, विद्या वाघ, विद्या वरे, बालकीर्तनकार ज्ञानेश्वरी साबळे, सहेली फाउंडेशन अध्यक्षा रोहिणी आटोळे यांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिके देऊन सत्कार करण्यात आला. यानंतर सुप्रसिद्ध कीर्तनकार माऊली महाराज पाठाडे यांच्या व्याख्यानाने महोत्सवाची सांगता झाली. त्यांनी संत तुकाराम महाराज विद्यालयातील ‘अभंग विचारमाला’ हा उपक्रम चिरंजीव प्रज्ञेश काळे या युवकाने सुरू केल्याबद्दल त्याचे विशेष कौतुक केले. शिक्षक सुनील केसकर यांनी आभार मानले.
विजेत्यांची नावे
होम मिनिस्टर : सुवर्णा खोमणे, रेणुका जाधव, सारिका झिटे.
लकी ड्रॉ : प्रियांका देवकाते, अंबिका भापकर,ज्योत्स्ना बिचकुले यांचा पारितोषिके देऊन सत्कार करण्यात आला.
