ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या बारामती अध्यक्षपदी पिंटू सावंत
डोर्लेवाडी, ता. २४ : बारामती तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या एन.जी.पी. ४५११ अध्यक्षपदी पिंटू दादाराम सावंत व सचिवपदी अनिल माने यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
बारामती तालुका ग्रामपंचायत संघटनेच्या नवीन कार्यकारिणीची निवड बैठक शुक्रवारी (ता. २०) बारामती पंचायत समिती येथे संघटनेचे जिल्हा सचिव दयानंद भिंगारदिवे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षपदी पिंटू दादाराम सावंत (वंजारवाडी) यांची एकमताने निवड करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी अभिजित काशिनाथ गवळी (उंडवडी सुपे) आणि मयूर गोपीचंद शेडगे (कुरणेवाडी), कार्याध्यक्षपदी विशाल महादेव जराड (जराडवाडी), सचिवपदी अनिल माने (झारगडवाडी), सहसचिवपदी सिद्धेश्वर सुधाकर नगरे (सुपे), प्रसिद्धी प्रमुखपदी सोमनाथ पोपट भिले (डोर्लेवाडी) यांची निवड करण्यात आली. ज्येष्ठ सल्लागार म्हणून अशोक कोकरे (पणदरे), शरद शंकर जाधव (बऱ्हाणपूर) आणि गणेश शिवाजीराव मोरे (मेडद) यांची नियुक्ती केली. संघटकपदी प्रशांत मुकुंद भैकी (मुर्टी), रवींद्र भिसे (काटेवाडी), दादा पारसे (कोऱ्हाळे खुर्द), अनिल यशवंत भोसले (खराडेवाडी), रमेश सूळ (मुढाळे) आणि अक्षय जगताप (जळगाव क. प.) यांची निवड केली. महिला प्रतिनिधी म्हणून वृषाली शांताराम यादव यांची नियुक्ती केली.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अडी अडचणी,समस्या व न्याय आणि हक्कासाठी शासनदरबारी प्रभावीपणे प्रयत्न करणार असल्याचे निवडीनंतर सावंत यांनी सांगितले.
