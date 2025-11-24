देहू विकास मार्गावर

आध्यात्मिक वारसा आणि सर्वधर्मसमभाव जोपासत देहूगावची वाटचाल देहूनगरीकडे सुरू आहे. बदलत्या काळात तीर्थक्षेत्र देहूची पर्यटननगरी आणि औद्योगिकनगरी म्हणून ही ओळख निर्माण होत आहे. ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगर पंचायतीमध्ये झाल्यानंतर तीन वर्षांत विकासकामांमुळे देहूचा चेहरामोहरा बदलत आहे.
- मुकुंद परंडवाल
सं त तुकाराम महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत लाखो वारकरी दरवर्षी देहूत येतात. तसेच इंद्रायणी नदीत बारमाही मुबलक प्रमाणात पाणी आहे. आजूबाजूला शेती असून, कारखानदारीत वाढ होत आहे. त्यामुळे देहूचे नागरीकरण वाढले. दहा वर्षांत गावाची लोकसंख्येत वाढ होऊन ७५ हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विकासकामेही सुरू आहेत. सरकारने २०१० रोजी ११४ कोटींहून अधिक विकास आराखडा राबवला. त्यात अनेक विकासकामे केली. मात्र, वाढलेली लोकसंख्येस अनुसरून कामे सध्या सुरू आहेत. त्या साठी देहू नगरपंचायत प्रशासनाकडून विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा विकास आराखडा जाहीर होणार आहे. विकास आराखडा प्लॅननुसार विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
देहूच्या विकासाच्या योजना
- वाढती नागरीकरण पाहता नवीन ४४ कोटी रुपयांची पाणी योजना देहू नगरपंचायत प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. शासनाच्या नगर विकास खात्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी आहे.
- घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तयार असून, जमीन उपलब्ध करून हा प्रकल्प सुरू होणार आहे
- भूमिगत गटारे आणि मैला शुद्धीकरण प्रकल्प यासाठी केंद्र सरकारने १२५ कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत, हा प्रकल्प भविष्यात सुरू होणार असून, पीएमआरडी हा प्रकल्प राबविणार आहे. याचे लवकरच टेंडर निघणार आहे. विकास आराखड्यात पूर्वी भूमिगत गटारे करण्यात आले. मात्र, सध्या देहूच्या परिसरात नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे. या भागामध्ये गटारी नाही त्यामुळे या प्रकल्पाअंतर्गत सर्वच अपुऱ्या गटर लाइन्स पूर्ण करण्यात येणार आहे.
- देहू-आळंदी रस्त्याचे रुंदीकरण लवकरच सुरू होईल. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मोजणी होणार आहे.
- देहू ते पंढरपूर या पालखी मार्गावर परंडवाल चौक येथे सहा कोटी रुपये खर्च करून पुलाचे रुंदीकरण सुरू आहे. या पुलामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे
- देहू परिसरात मोठ्या प्रमाणात शेती व्यवसाय सुरू होता. मात्र, देहूच्या परिसरात चाकण एमआयडीसी तळेगाव महाळुंगे एमआयडीसी वाढत आहे तसेच तळवडे येथे आयटी पार्क आहे. त्यामुळे देहूतील अनेक नागरिकांनी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी छोटे लघु उद्योजक यांना भाडेतत्त्वाने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनीवर सध्या मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण झालेले आहे. त्यामुळे देहूची वाटचाल औद्योगिकनगरीकडे सुरू आहे. स्थानिक महिलांना या कंपन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध झालेला आहे.
- देहूमध्ये संत तुकाराम महाराज देऊळवाडा परिसरात झपाट्याने विकास होत आहे. संत तुकाराम महाराज संस्थान यासाठी पुढाकार घेत असून, लवकरच वारकऱ्यांसाठी पालखी तळ आणि भक्तनिवासाची सोय व्हावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळे भविष्यात सरकारी गायरान येथे भव्य असा पालखीतळ उपलब्ध होणार आहे. संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यातील पहिले मुक्काम ठिकाण विकसित करण्यात येणार असून, शासनाकडून जागा मालकाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
- गावामध्ये सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. वाढती लोकसंख्या पाहता या भागामध्ये शासकीय रुग्णालय व्हावे यासाठी ग्रामस्थांकडून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे या ठिकाणी भविष्यात रुग्णालय सुरू होण्याची शक्यता आहे.
