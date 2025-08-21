दौंड-धाराशिव रस्त्यावरील वाहतूक पुरामुळे बंद
देऊळगाव राजे,ता.२१ : भीमा नदीत येत असलेल्या विसर्गामुळे बुधवारपासून भीमा नदीला पूर आला. विसर्गात मोठी वाढ झाल्याने बुधवारी (ता.२०) संध्याकाळी सिद्धटेक (ता. कर्जत) येथील पुलावर पाणी आले. यामुळे दौंड-धाराशिव या रस्त्यावरील वाहतूक बंद झाली आहे. यामुळे गणेश भक्तांना सिद्धिविनायकाचे दर्शन न घेता माघारी जावे लागले आहे. तर पुराचे पाणी नदीकाठच्या शेजारील शेतामध्ये शिरल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे.
गेली तीन दिवस जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात पाऊस पडत आहे. यामुळे पुणे शहर परिसर व जिल्ह्यातील धरणामध्ये येणाऱ्या पाण्यात वाढ झालेली आहे. मुळा-मुठा,घोड नदीत धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सोडला आहे. यामुळे भीमा नदीला पूर आला असून नदीने रौद्ररूप धारण केले आहे. भीमा नदीच्या पाण्यात मोठी वाढ झाल्याने शेतीपंप व बंधारे बुडाले आहेत. तसेच पुराचे पाणी नदीशेजारील शेतामध्ये शिरले आहे. शेतातील ऊस, मका, कपाशी, कडवळ व इतर पिके पाण्यात गेली आहेत.
बंधारे पाण्याखाली गेल्याने पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्याचा संपर्क तुटला आहे. दरम्यान दुपारी पुराचे पाणी काहीसे कमी होऊ लागले होते. परंतु गुरुवारी चार वाजेपर्यंत सिद्धटेक पुलावरील वाहतूक मात्र पाण्यामुळे चालू झालेली नाही.
पिकांचे पंचनामे करण्याची मागणी :
भीमा नदीला आलेल्या पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरले आहे. यामुळे शेतातील लहान ऊस,कङवळ,मका,कपाशी,भाजीपाला यासारखी पिके गाळयुक्त पाण्यामुळे सडून जाणार आहे. हातातोंडाशी आलेल्या पिके जाणार असल्याने शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. यामुळे नुकसानीचे पंचनामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
