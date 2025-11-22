आलेगाव कदमवस्तीतील उसाच्या शेतात वावर
देऊळगाव राजे, ता. २२ : आलेगाव कदमवस्ती ( ता.दौंड) येथील महादेव कदम यांच्या उसाच्या शेतात शुक्रवारी (ता.२१) सांयकाळी बिबट्या वावरताना आढळून आला. यामुळे तातडीने परिसरात पिंजरा लावण्याची मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.
दौंड शुगर कारखान्यापासून जवळच कदमवस्ती परिसर आहे. नितीन म्हेत्रे हे शुक्रवारी (ता.२१) ट्रॅक्टरने शेतामध्ये नांगरट करत होते. यावेळी शेजारील कदम यांच्या उसाच्या शेतातून इतरत्र बिबट्या जाताना ट्रॅक्टरच्या प्रकाशामुळे दिसला. त्यांनी बिबट्याची छायाचित्रे काढली आहेत.
दरम्यान, बिबट्याचा वावर दिसल्याने परिसरातील ग्रामस्थांत खळबळ उडाली आहे. सध्या परिसरात ऊस तोडणी सुरू आहे. तसेच परिसरात शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे गोठेही आहेत. त्यामुळे दौड वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी ठिकठिकाणी पिंजरे लावावेत अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, बिबट्या आढळून आलेल्या परिसराची वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करावी. ठिकठिकाणी पिंजरा लावणे गरजेचे आहे, असे मत आलेगावचे सरपंच हंबीर धुमाळ यांनी केली आहे.
00711
