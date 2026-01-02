देऊळगाव राजे परिसरात दोन अपघातांत दोघांचा मृत्यू
देऊळगाव राजे, ता. २ : देऊळगाव राजे (ता. दौंड) परिसरात अपघाताच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. यामध्ये ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर कर्कश आवाजात टेपरेकॉर्डर वाजवत जात असतात. अष्टविनायक दर्शनासाठी येणारे मोठमोठी वाहने, रोजची वाहतूक इत्यादींमुळे या रस्त्यावर नेहमीच वर्दळ असते. या वर्दळीमुळे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी अपघात घडले त्यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला.
काल रात्री दौंड सिद्धटेक रोडने दौंडच्या दिशेने जाणाऱ्या मेहूण सद्धाम कादीर सय्यद (वय ३५) यांच्या मोटरसायकलीस धडक बसल्याने त्यांचा जागीस मृत्यू झाला. याप्रकरणी अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस ठाण्यात मुन्ना सरदार शेख यांनी फिर्याद दिली असून पुढील तपास पोलीस हवालदार सागर म्हेत्रे करत आहे.
शिरापूर (पानवकरस्ती) येथे लक्ष्मण भानुदास मांडगे यांच्या पिकअपची श्रवण फाळके याला धडक बसली. या अपघातामध्ये फाळके याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे लक्ष्मण मांडगे यांच्या विरुद्ध दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून विशाल पानवकर यांनी फिर्याद दिली असून पुढील तपास पोलिस हवालदार लोहार करत आहे.
