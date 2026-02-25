यवतला रोटरी क्लबच्या वतीने प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सन्मान
देऊळगाव राजे, ता.२५ : यवत (ता. दौंड) येथे रोटरी क्लब दौंड व पंचायत समिती कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने नैसर्गिक सेंद्रिय शेती कार्यशाळा शेरू ॲग्रो टुरिझमचे आयोजन केले होते. यामध्ये सेंद्रिय शेतीद्वारे वेगवेगळे प्रयोग करणाऱ्या निवडक प्रगतशील शेतकऱ्यांना रोटरी शाश्वत शेतकरी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
कार्यक्रमात प्रगतशील शेतकरी तुकाराम कतुरे (हिंगणीबेर्डी), तानाजी डोंबे (खोर), डॉ. अरुण देवकर (देवकर वाडी), विकास म्हेत्रे (सहजपूर), संतोष नलगे (कोळगाव ता. श्रीगोंदा), राजेंद्र कदम (राजेगाव), शिवाजी परकाळे (कौठा), अभिषेक पोटे (बोरिबेल), अमोल मोरे (भांबोरा), महेश फडतरे (वरवंड), पांडुरंग लोणकर (गोपालवाडी) आदी शेतकऱ्यांना पुरस्कार देण्यात आला.
रोटरी प्रांत पर्यावरण विभागाचे संचालक राजेंद्र कुमार सराफ, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अरुण मरभळ, रोटरी क्लब दौंडचे अध्यक्ष दीपक शासम, डायना बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष डॉ. विनोद पाटील, दिनेश अडसूळ, रमेश भद्रोड, प्रज्ञा राजोपाध्ये, रोटरी क्लबचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
