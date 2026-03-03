काळेवाडीतील सौर प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात
देऊळगाव राजे, ता. ३ : काळेवाडी (ता. दौंड) येथे शासनाच्या माध्यमातून जवळपास १२ हेक्टर जमिनीवर सौर प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रकल्प जवळपास सहा मेगावॉट इतका क्षमतेचा असून, या प्रकल्पामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास पूर्ण क्षमतेने वीज मिळण्यास मदत होणार आहे.
दौंड तालुक्यातील हा पहिलाच सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांना आता पिकांना पाणी देण्यासाठी रात्री- अपरात्री जागण्याची गरज लागणार नाही. कडाक्याच्या थंडीमध्ये बिबट्याचा वावर असताना देखील रात्री थ्री फेज वीजपुरवठा असल्यामुळे रात्री शेताला पाणी द्यावे लागत आहे. परंतु, प्रकल्प पूर्णत्वास आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा आणि रात्री आवर्तन तत्त्वावर वीजपुरवठा केला जातो. रात्रीच्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून, दिवसा शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. शासनाने शेतकरी वर्गाला दिवसा वीज मिळावी याकरिता ही योजना राबवली आहे. योजनेअंतर्गत गावात गायरान जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला दिवसा वीजपुरवठा होणार असल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
